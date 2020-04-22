Прически, которые помогут скрыть отросшие корни

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Женщинам в период карантина приходиться тяжело, ведь необходимо осваивать новые профессии: фитнес-тренера, мастера по маникюру и бровям, стилиста по волосам - кому что, пусть и на любительском уровне, но все же. Нужно находить какие-то решения, пока жизнь не вернется в нормальное и привычное русло.
Поддерживать красоту в домашних условиям может быть не так уж и просто, как казалось на первый взгляд. Например, как скрыть отросшие корни, если не хватает смелости покрасить их дома самостоятельно? Да, придется ждать, пока закончиться карантин и быстрее записываться к любимому мастеру в салон. Но временно можно воспользоваться и другими вариантами, так как выбора особо нет. Развивайте в себе навыки стилиста и запоминайте эти укладки.
Повязка
Гладкие укладки
Платки
Ленты
Смена пробора
Ободки
Кудри
Высокие пучки
Напомним, как можно быстро отрастить волосы, если поход к парикмахеру оказался не совсем удачным.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что привести волосы в порядок и поразить всех своей стильной прической можно и без помощи специалистов. Для этого нужно всего лишь 5 минут вашего времени.
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