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Должны быть у каждого: недооцененные мужские аксессуары

Эти простые вещи не такие дорогие, как смартфоны или "умные" наушники, но могут сделать каждого мужчину еще более стильным

сегодня, 15:28 526
Автор:

• Зинченко Павел

Должны быть у каждого: недооцененные мужские аксессуары

Крутые гаджеты, всякие украшения, стильная одежда. Чего только не одевают на себя мужчины, чтобы выглядеть более стильно и произвести впечатление на окружающих. За всей этом гонкой за дорогими "игрушками" мы часто забываем о простых вещах, которые не настолько дороги, но крайне важны для мужчины, которые дорожит своей репутацией. Сегодня мы обсудим, чем именно часто принебрегают современные мужчины.

Часы

Аксессуар имеет хороший кожаный ремешок и привлекательный циферблат? Это победа. Лишним не будет уметь подбирать часы в соответствие твоему стилю. Всем все тут же станет ясно: ты либо фанат спорта (поэтому всегда ходишь в практичной одежде и, соответственно, со спортивными Casio G-Shock), либо наоборот — деловой бизнесмен (посему всегда в пиджаке с ярко красующимся дорогущим Tag Heuer на руке).

Пара стильных носков

Многие недооценивают важность носков. И очень даже зря. Во-первых, обувь — лицо мужчины. Когда смотрят на обувь, в кадр тут же автоматически попадают и носки. Во-вторых, носки — то, что ты носишь каждый день. Они должны быть комфортными, а еще приносить эстетическое удовольствие (желательно не только тебе, но и окружающим). Забудь о нудном и унылом, хоть и практичном черном цвете. Носи что-то яркое и необычное.

Классическая рубашка поло

Ну ладно, поло — не самый стильный аксессуар (хотя, в тренд сезона лето 2015 этот вид рубашек таки вошел). Зато поло — универсальная одежда: можно надевать как для офиса, так и для вечеринок. Нормально смотрится с брюками, чинос, классическими джинсами, и так далее. Существуют разные поло: с глубокими вырезами, из разных типов тканей, с различными воротниками. В твоем гардеробе эта вещь незаменима.

Эти аксессуары непременно должны быть частью твого имиджа. Несмотря на то, что сегодня эра технологий, они вносят свою важную лепту в стиль каждого солидного мужчины. Также издание "Комментарии" расскажет, с чем лучше носить джинсовую куртку.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/757850-top-3-nedoocenennyh-muzhskih-aksessuara
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