"Первая леди США отмечает юбилей": СМИ открыли несколько фактов из жизни 50-летней Мелании Трамп

Бывшая модель и нынешняя первая леди США Мелания Трамп, которая вчера отметила свой 50-й день рождения, вызывает восхищение своей красотой и грациозностью не только среди американцев, но и практически у всего западного мира. Она - объект для подражания и зависти. Однако как именно живет пятидесятилетняя хозяйка Белого Дома и чем занимается в свободное время, знают очень немногие.

Так, известно, что Мелания Трамп, переехав вместе с мужем в Белый Дом, поселилась в Восточном крыле и спит в отдельной спальне. Подъем у первой леди тогда же, когда и у президента: в 5:30 утра.

Мелания сама собирает в школу своего 14-летнего сына Баррона и готовит ему завтрак. Пока Баррон находится на карантине, его мать старается уделять как можно больше времени воспитанию ребенка и называет себя "штатной мамой", как тысяча домохозяек Америки.

Каждое утро первая леди США занимается зарядкой, чтобы сохранять стройность своей фигуры. Сама она отмечает, что ее любимые занятия - это пилатес, теннис и ходьба с утяжелителями на лодыжках. Мелания, что неудивительно, - сторонница здоровой еды, ежедневно ест много фруктов, пьет много воды, а утро начинает со смузи или овсянки. Волосы и кожу она питает специальными витаминами и пищевыми добавками с кальцием.

При этом супруга президента иной раз может побаловать себя шоколадкой, диетической колой и мороженым. Вообще она сладкоежка, но всячески ограничивает свои слабости в угоду стройности.

Мелания считает, что для красоты и свежести необходимо высыпаться и позволять себе расслабиться, поэтому в этих целях для нее подготавливают ванну-джакузи.

Первая леди США очень редко дает интервью для СМИ. Она старается избегать публичных появлений гораздо больше, чем большинство первых леди в последнее время. В 2017 году ученый из Принстона обнаружил, что Мелания за первый год президентства Трампа произнесла всего восемь речей, в то время как Мишель Обама — 74 и Лора Буш — 42.

Согласно опросу Gallup, проведенному в 2019 году, Мелания Трамп занимает второе место в США по популярности среди женщин после Мишель Обамы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о запуске новой школы онлайн для начальной школы.

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