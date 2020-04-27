Первая леди анонсировала онлайн-школу для самых маленьких

Супруга украинского президента и первая леди страны Елена Зеленская рассказала, что в скором времени для учеников начальных классов будут запущены онлайн-уроки по четырем основным предметам: математика, украинский язык, наука и искусство. Об этом опубликовано видео на странице Зеленской на Facebook.

Уроки для младших классов будут проходить по вторникам и четвергам с 9:00 на телеканалах UA:Перший, UA:Культура, Пиксель и детский канал "Плюс Плюс", а также на YouTube-канале Министерства образования Украины.

"После уроков прилежных учеников ожидает и развлечение: для них будут показывать мультик о научных достижениях нашей страны", - рассказывает первая леди.

Елена Зеленская отмечает, что преимуществом Всеукраинской онлайн-школы для начальных классов станет полное отсутствие ограничений и она будет доступна и детками с инвалидностью.

"Все видеоуроки будут сопровождаться сурдопереводом и языком жестов, а для детей с нарушением зрения создана версия со звуковым описанием", - резюмирует супруга украинского гаранта и в заключение поблагодарила всех учителей, которые на добровольной основе приняли участие в проекте "Всеукраинская школа онлайн".





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала запуска проекта для дистанционного обучения школьников, его просмотрели более 12,5 млн украинских учеников с 5 по 11 классы.

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