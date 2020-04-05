Учимся дома: в Украине стартует телеобучение

Карантин и эпидемия коронавируса изменили формат обучения. Уже с понедельника, 6 апреля, украинские школьники получат возможность получать знания не выходя из дома. Об этом напомнила первая леди Украины Елена Зеленская.

Так, для учащихся в Украине открываются телевизионные курсы. Материалы для "Всеукраинской школы онлайн" готовили более 40 учителей, видеоуроки охватывают 11 школьных предметов. По мнению Зеленской, преподаватели старались сделать такой вид обучения интересным и полезным.

Отдельно отметим, что уроки можно будет смотреть не только в эфире украинских телеканалов, но и на сайтах Минобразования и официальных каналах в соцсетях и популярных видеосервисах.





Как сообщал портал "Комментарии", ранее Министерство образования опубликовало расписание телеуроков для школьников во время карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!