Учимся дома: в Украине стартует телеобучение

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6798.30
ETH/USD
143.78
LTC/USD
40.50
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
29.86
RUB/UAH
0.36
Карантин и эпидемия коронавируса изменили формат обучения. Уже с понедельника, 6 апреля, украинские школьники получат возможность получать знания не выходя из дома. Об этом напомнила первая леди Украины Елена Зеленская.
Так, для учащихся в Украине открываются телевизионные курсы. Материалы для "Всеукраинской школы онлайн" готовили более 40 учителей, видеоуроки охватывают 11 школьных предметов. По мнению Зеленской, преподаватели старались сделать такой вид обучения интересным и полезным.
Отдельно отметим, что уроки можно будет смотреть не только в эфире украинских телеканалов, но и на сайтах Минобразования и официальных каналах в соцсетях и популярных видеосервисах.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Министерство образования опубликовало расписание телеуроков для школьников во время карантина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости