Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.04.2020

BTC/USD

6798.30

ETH/USD

143.78

LTC/USD

40.50

НБУ 06.04.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Учимся дома: в Украине стартует телеобучение
НОВОСТИ Все новости

Учимся дома: в Украине стартует телеобучение

Украинские школьники на время карантина могут учиться по видеоурокам

5 апреля 2020, 20:47 602
Автор:

• Сергей Медведев

Учимся дома: в Украине стартует телеобучение

Карантин и эпидемия коронавируса изменили формат обучения. Уже с понедельника, 6 апреля, украинские школьники получат возможность получать знания не выходя из дома. Об этом напомнила первая леди Украины Елена Зеленская.

Так, для учащихся в Украине открываются телевизионные курсы. Материалы для "Всеукраинской школы онлайн" готовили более 40 учителей, видеоуроки охватывают 11 школьных предметов. По мнению Зеленской, преподаватели старались сделать такой вид обучения интересным и полезным.

Отдельно отметим, что уроки можно будет смотреть не только в эфире украинских телеканалов, но и на сайтах Минобразования и официальных каналах в соцсетях и популярных видеосервисах.

picture

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Министерство образования опубликовало расписание телеуроков для школьников во время карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1862033-zavtra-v-ukrayini-startuye-vseukrayinska-shkola-onlayn
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...