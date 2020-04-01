В МОН опубликовали расписание онлайн-уроков для школьников

Украинские школьники смогут продолжить обучение в школе дистанционно и смотреть уроки онлайн уже с понедельника, 6 апреля. Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн". Онлайн-доступ будет к урокам для школьников 5-11 классов по 11 предметам (украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология).



Уроки для школьников со всей страны будут проводить 40 учителей. За разными классами закреплены разные каналы, так, школьники смогут смотреть свои уроки ежедневно с 10:00 на таких каналах:

- 5 класс – "Плюс-Плюс" и "112 Украина";

- 6 класс – ZOOM и News One;

- 7 класс – ZIK;

- 8 класс – "Индиго" и "УНИАН";

- 9 класс – "Рада" и "UA: Культура";

- 10 класс – "UA: Перший";

- 11 класс – М1.

Кроме того, занятия будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" действия Министерства образования и науки Украины в условиях эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий. А также спрогнозировали, как может (и может ли) измениться в Украине система образования после нынешних кризисных явлений.

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