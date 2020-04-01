Карантинная учеба: может ли пандемия дать стимул для улучшения украинской системы образования

Эксперты оценили для издания "Комментарии" действия Министерства образования и науки Украины в условиях эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий. А также спрогнозировали, как может (и может ли) измениться в Украине система образования после нынешних кризисных явлений.

"Наука развивается там, где происходит качественное обучение"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов уверен: меняться будет (и должно) многое.

"Эпидемия показала, что финансирование не только здравоохранения, но и науки, является, наряду с финансирование национальной безопасности и обороны, – приоритетным для любой страны, – подчеркивает эксперт. – Мы (и власть, прежде всего) должны, наконец, понять, что будущие математики, химики, микробиологи, эпидемиологии, вирусологи, врачи, управленцы и настоящие (а не бутафорские, с дутыми щеками) лидеры – воспитываются с детского сада. С той самой системы образования, которая у нас финансируется по остаточному принципу. Равно как наука. Создание тест-систем, поиски вакцин, расшифровка генома вируса происходят в научных лабораториях, которые в передовых странах расположены при университетах. Наука развивается там, где происходит качественное обучение. Уверен, что у нас после выхода из этой череды кризисов, должен кардинально измениться подход к финансированию науки и образования. И сейчас Минобразованию важно не дать обрезать соответствующие статьи в бюджете, как хотели бы некоторые".

По мнению Дымова, несмотря на нынешние трудности, реформа образования, которую начала еще постмайданная власть, должна быть продолжена. Ведь она, подчеркивает эксперт, фактически модернизировала "совковую" систему обучения, начиная с детсадиков и заканчивая вузами.

"Безусловно, будут запросы "сдать назад" и свалить всё на предшественников. Будут политические спекуляции. Но нам остро нужны реформы, которые позволили бы Украине не просто вернуть, а поднять престижность своего образования. Не просто сохранить, а приумножили научный потенциал, который является основой современного государства", – говорит эксперт.

Дымов считает позитивом, что хоть и с запозданием, Миноборазование все же разработало сценарии дальнейших действий (включая окончание учебного года, сдачу ВНО и начало вступительной кампании в вузы) – в зависимости от того, когда закончатся карантинные мероприятия.



Среди ошибок действующей власти эксперт называет то, что в начале эпидемии, когда нужно было рассматривать способы противодействия ей, у нас проходили кадровые ротации в высших эшелонах. Включая правительство.

"Думаю, что это переформатирование и узкополитические подходы к нему не позволили органам власти во всеоружии встретит эпидемию, – подчеркивает Дымов. – Среди традиционных проблем – отсутствие должной коммуникации с обществом. Не нужно всё спихивать на предшественников и кризисную ситуацию. Нужно просто пояснять (часто и доступно) даже непопулярные способы и методы, которые вынуждены принимать, учитывая создавшиеся условия. Говорить – что, когда, почему и как делают и намерены делать. При этом – не просто спуская ЦУ, а проведя предварительное обсуждение тех или иных мер с экспертными кругами. Оценивая риски, ресурсы, анализируя – и выбирая наиболее верные шаги".

Коронавирус, карантин и кризис эксперт считает настоящими вызовами для украинской системы образования.

"Именно сейчас она может – как развить новые возможности (дистанционное обучение существует как факт в передовых странах), так и подтвердить истинную "рейтинговость" тех же вузов. Увидим, чего стоять эти рейтинги. Насколько готовы наши передовые учебные заведения реагировать на вызовы", – говорит Дымов.

"Минобразования и Мининформполитики могли бы скоординировать усилия"

Карантин, безусловно, повлияет на систему образования Украины, считает кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк.

"Не все участники образовательного процесса будут довольны особенностями карантинных мероприятий, – предупреждает эксперт. – Причинами этого недовольства будут малый опыт дистанционного обучения и необходимость быстро перепрофилироваться. Но всем учебным заведениям Украины нужно этому научиться. В том числе, закупив для собственных образовательных потребностей функциональные пакеты программ для онлайн образования, веб-конференции".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, Минобразования и Мининформполитики могли бы скоординировать усилия – и в "турборежиме" обсудить и заказать изготовление информационных продуктов для онлайн образования.

"Это обязательно нужно сделать, ведь есть опасения, что осенью в Украине ожидается повторная волна заболевания короновирусом, – подчеркивает эксперт. – Как преподаватель ВУЗа, я понимаю, что в областных центрах, Киеве, учебный процесс можно организовать даже дистанционно в довольно качественном формате. Проблематичнее это сделать в работе учебных заведений в райцентрах, сельских школах. Ведь там могут иметь место частые перебои с интернет связью, а иногда даже отключения света".

Кандидат политических наук признался: он приятно удивлен, что в Минобразования уже разработан план действий по Внешнему независимому тестированию (ВНО).

"Но печально, что предварительно со стороны министерства не было организовано публичного обсуждения стратегии и тактики действий в случае обострения ситуации, связанной с пандемией короновируса COVID-19. То, что эта пандемия доберется до Украины, было вопросом времени. И только недальновидные могли этого не понимать", – подчеркивает Гаврилюк.

По словам эксперта, было бы хорошо, в случае, если правительство решит в мае завершать карантин, обязать все учебные заведения (предоставив финансирование на выполнение этой задачи) проверить комплексно всех участников учебного процесса – преподавателей, студентов, учащихся, админработников на наличие подозрений короновируса.

"Здесь не должно быть места пиару, как это любят делать Зе-президент и его свита", – уверен политэксперт.

"Дальше будет только хуже. Но коронавирус тут ни при чём"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что система образования никак не изменится после карантина или в связи с карантином, так как такой системы у нас попросту нет.

"Ее благополучно убили с помощью "реформ". И теперь "школьные знания" не особо востребованы в институтах, а институтские "знания" - в дальнейшей профессиональной деятельности", – говорит Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, у нас, к сожалению, путают использование новых технологий (инструмент) с системными изменениями (организация процесса обучения, постановка целей и задач, ориентация на формирование навыков, умений и усвоение информации для перевода ее в знание).

"Так что, можете "расслабится и получать удовольствие" – дальше будет только хуже. Но коронавирус тут ни при чём", – резюмирует Гаврилечко.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которой учиться дистанционно школьники смогут на Facebook, Youtube либо во время трансляций по телеканалам.

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