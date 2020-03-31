"Учимся дома": Зеленский анонсировал школьное обучение онлайн на украинских телеканалах

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Глава государства Владимир Зеленский заявил, что одной из ключевых задач руководства страны - это обеспечение полноценного среднего образования для украинских школьников. Поэтому с 6 апреля на телеэкранах будет запущена программа "Всеукраинская школа онлайн", рассказал президент на своей странице в Facebook.
В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут вести трансляцию, преподавая все школьные предметы в рамках изучения в соответствии с классом обучения.
Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:
• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину
• 6-й класс - ZOOM и NewsOne
• 7-й класс - ZIK
• 8-й класс - Индиго и УНИАН
• 9-й класс - Совет и UA: Культура
• 10-й класс - UA: Первый
• 11-й класс - М1
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
"Остаемся дома, учимся дома", - призвал Владимир Зеленский юных зрителей.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как успел повлиять карантин на благосостояние среднестатистических украинцев.
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