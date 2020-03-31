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"Учимся дома": Зеленский анонсировал школьное обучение онлайн на украинских телеканалах

С 6 апреля в Украине ученики с 5 по 11 класса смогут получать знания в проекте "Всеукраинская школа онлайн"

сегодня, 15:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Учимся дома": Зеленский анонсировал школьное обучение онлайн на украинских телеканалах

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что одной из ключевых задач руководства страны - это обеспечение полноценного среднего образования для украинских школьников. Поэтому с 6 апреля на телеэкранах будет запущена программа "Всеукраинская школа онлайн", рассказал президент на своей странице в Facebook.

В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут вести трансляцию, преподавая все школьные предметы в рамках изучения  в соответствии с классом обучения.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne

• 7-й класс - ZIK

• 8-й класс - Индиго и УНИАН

• 9-й класс - Совет и UA: Культура

• 10-й класс - UA: Первый

• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Остаемся дома, учимся дома", - призвал Владимир Зеленский юных зрителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как успел повлиять карантин на благосостояние среднестатистических украинцев.


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