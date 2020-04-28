ТОП-5 способов спасти кожу рук от пересыхания

Кожа рук нуждается в правильном и своевременном уходе. Если вы заметили, что она стала сухой, шершавой и раздраженной, тогда нужно всерьез заняться ее лечением. Каких советов стоит придерживаться?

Поставьте крем для рук рядом с мылом

Старайтесь наносить крем после каждого мытья рук. Для этого удобно взять крем в баночке с дозатором и поставить прямо на раковину, возле мыла. Так вы точно не забудете увлажнить руки кремом, а сделать это будет легко и просто одним нажатием. Замените привычный крем для рук на детский, предназначенный защищать кожу от ветра и непогоды.

Пользуйтесь детским маслом

Обычное детское косметическое масло отлично борется с сухостью кожи рук, причем помогает очень быстро, если случай не слишком запущенный. Причем достаточно нанести буквально каплю масла на наружные стороны ладоней и хорошо растереть.

Перчатки для уборки

Если раньше вам было неудобно убирать или мыть посуду в перчатках, то теперь отговорки не принимаются. Лишние контакты с водой и бытовой химией только ухудшат состояние кожи. Потому нужно надевать резиновые перчатки как можно чаще для выполнения домашних дел

Вода

Не забывайте подпитывать организм влагой не только снаружи, но и изнутри. Если ваше тело обезвожено - кожа закономерно будет сухой и потрескается, и крем в такой ситуации не поможет. Минимум 2 литра воды в день - и кожа станет более упругой и увлажненной.

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