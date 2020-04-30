Как ухаживать за дорогой мужской обувью: несколько важных правил

Мужчины любят дорогую и качественную обувь. Но если они хотят, чтобы она прослужила им как можно дольше, им крайне необходимо научится правильно за ней ухаживать. Если этого не делать, то очень скоро даже самые крепкие ботинки или изысканные туфли износятся и будут годиться разве что для поездки на дачу. Поэтому сегодня мы позволим себе дать тебе несколько полезных советов, которые помогут подольше сохранить твою обувь в надлежащем состоянии.

Следить за состоянием подошвы



В зависимости от пожелания клиента обувь может выполняться на различной подошве. К примеру, в европейских странах, где нет особых погодных катаклизмов вроде мощного снегопада, принято делать кожаную подошву. Там, где от снега и гололеда не спасет даже авто, заказывают каучуковую.

За всем полагается ухаживать, но по-разному: кожаная подошва быстрее сотрется, если ходить по асфальту и другим негладким поверхностям, а каучук надежнее, но грубее. Кожу важно не пересушить, не деформировать и сразу же позаботиться о подметках, а резиновую подошву достаточно лишь протирать.



Ухаживать за верхом туфель

Как ухаживать за дорогой обувью? Знай, что она нуждается в полной чистке примерно 1-2 раза в месяц. Во все остальное время достаточно лишь протирать ее губкой. Для чистки же стоит завести пару щеток, защитный крем и несколько других аксессуаров.

Не носить ежедневно

Когда ты носишь обувь, нога потеет, а материал впитывает пот, даже несмотря на носки. Чтобы туфли пришли в нормальное состояние, в них нужно вставить распорки, просушить, дать "отдохнуть" день-два. Потому лучше купить 2-3 пары хороших башмаков, чтобы их чередовать.

Если будешь следовать этим советам, то сможешь дольше щеголять в крутых ботинках. Также издание "Комментарии" расскажет, как носить джинсовую куртку весной.

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