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Как быстро отрастить волосы: Ким Кардашьян поделилась секретом

Ким Кардашьян знает, как ухаживать за волосами

сегодня, 14:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как быстро отрастить волосы: Ким Кардашьян поделилась секретом

Известная модель и актриса Ким Кардашьян всегда выглядит превосходно, потому что знает, как правильно ухаживать за своим телом. Звезда поделилась секретом, который поможет ускорить рост волос и сделать их более послушными.

Американская знаменитость рассказала, что не обязательно тратить деньги на дорогие бьюти-процедуры, ведь ухаживать за волосами можно и в домашних условиях. Например, быстро отрастить локоны поможет рисовая вода. Для этого возьмите неочищенный рис, залейте его водой и подождите час-полтора, пока вода не приобретет молочно-белый оттенок. Потом немного размешайте рис и удалите все крупинки. Промойте волосы водой. Повторяйте процедуру регулярно, эффект будет заметен после 2-3 применений.

К слову, известный дерматолог Мисбе Хану подтвердил пользу рисовой воды для волос. Она обладает витаминами, полезными веществами и антиоксидантами, которые улучшают структуру волосинок, делая их плотнее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких витаминов не хватает организму, если начинают выпадать волосы.


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Источник: https://www.buro247.ua/beauty/hair/how-to-grow-hair-according-to-kim.html
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