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Женские секреты, которые больше всего привлекают мужчин

Эти секреты помогут женщине всегда выглядеть неотразимо

сегодня, 16:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Женские секреты, которые больше всего привлекают мужчин

Каждая женщина хочет всегда выглядеть стильно и эффектно, чтобы ловить на себе мужские взгляды. А привлечь внимание представителей сильного пола можно с помощью нескольких хитростей, которыми ловко пользуются дамы.

Длинные волосы и мягкие локоны

Как бы вы не любили модные короткие стрижки и сложные укладки, мужчины всегда будут томиться перед красивыми длинными волосами. А мягкие и естественные локоны для большинства представителей сильного пола до сих пор кажутся сексуальной прической.

Тонкий аромат

Мужчины - самцы, их привлекает нежный, пьянящий запах любимой женщины. Не стоит выбирать сложные, тяжелые ароматы, лучше отдай предпочтение свежему и легкому парфюму. 

Натуральный макияж

40% мужчин предпочитают чистую, природную красоту, то есть полное отсутствие макияжа. Правда, мужчины даже не догадываются, что для создания макияжа с эффектом "без макияжа" уходит не меньше сил и косметики, чем на "боевую раскраску".

Изящные стрелки и красная помада

При всей своей тяге к естественной красоте, классический, аккуратный макияж с тоненькими стрелками, идеальным тоном кожи и сочными красными губами привлекает мужчин не меньше. Главное - не переборщить!

Французский маникюр

80% мужчин обращают внимание на ногти! Да, им нравятся ухоженные аккуратные ногти. И, конечно, французский маникюр. Видимо, поэтому мода на "френч" не сдает своих позиций уже более 50 лет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие женские "приемы" визуально удлиняют ноги.


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Источник: https://coffeewithmilk.com.ua/1634/
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