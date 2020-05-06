Маникюр в домашних условиях: 5 главных ошибок

В связи с карантином, многие салоны красоты закрыли свои двери для посетителей, и теперь женщинам приходиться самостоятельно "наводить красоту". Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы сделать себе маникюр, но все же есть несколько ошибок, которые могут испортить ваши ноготки.

Обрезание кутикулы

Маникюрными щипчиками можно сделать небольшой порез, которого будет достаточно для того, чтобы в кровь попали вредные микробы. В результате вы получите грибок или воспаление. Мастера по маникюру твердят, что самостоятельно удалять кутикулу не стоит, потому что ноготь лишается своей защиты. Если у вас есть специальные средства-ремуверы, тогда удалите ороговевшие клетки или просто отодвиньте кутикулу к основанию ногтя.

Пиление ногтей "туда-сюда"

Еще один из излюбленных "грехов" – спиливать ногти двигая пилочкой туда-сюда. Эксперты говорят, что такие действия делают ноготь ломким и слабым, потому что на нем появляются микротрещины. Правильно пилить ногти в одну сторону, начиная с одного из уголков и продвигаясь ко второму. Это требует больше времени и терпения, но зато сохраняет здоровье ногтей.

Толстые слои лака

Возможно из-за спешки, или потому что цвет лака ложится слишком бледно, можно попытаться компенсировать это толстым слоем. Но поверьте, результат, скорее всего, вас разочарует. Такой слой будет сохнуть дольше и начнет пузыриться. Кроме того, таким образом очень легко залить кутикулу и боковые края ногтя.

Взбалтывание флакона с лаком

Чтобы лак стал чуть более жидким и потому удобным в нанесении, трясти флакон вверх-вниз не нужно. Из-за этого в толще лака появляются маленькие пузырьки воздуха. После нанесения он будет пузыриться на ногтях, а бугристый маникюр мало кому нужен.

Сушение ногтей в холодной воде

Контакт с холодной водой только меняет консистенцию лака на ногтях, но не помогает ему высохнуть. Все потому, что на самом деле он не сохнет, а постепенно затвердевает под воздействием кислорода. И чтобы это произошло, руки лучше держать не в воде, а на воздухе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему слоятся и ломаются ногти и как это исправить.

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