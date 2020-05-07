Три признака в одежде, которые выдают неухоженную женщину

Каждая женщина старается всегда выглядеть красивой и ухоженной. Но помимо того, что нужно следить за личной гигиеной, состоянием своих волос, ногтей и бровей, важны еще и элементы гардероба. Некоторые из них способны испортить самый модный образ. Какие признаки в одежде, указывают на то, что женщина не следит за собой?

Закатанная одежда

Сколько одежды вы храните в своем гардеробе "на всякий случая?". Заношенные свитшоты, футболки, майки сразу делают ваш образ дешевым, так зачем их оставлять на полке? У каждого из нас есть любимые вещи, но если они давно потеряли свой вид и цвет, тогда не стоит их больше носить. Элегантность и ухоженность начинаются с отношения к своей одежде, не только с того, что на вас надето, но также с того что в вашем гардеробе.

Неопрятная обувь

Туфли сразу же выдают ваше отношение к самой себе, и к своим вещам. Состояние обуви говорит с первого взгляда не только о достатке, но и о вашем отношении к мелочам. Носите в сумочке щетку для обуви, чтобы всегда иметь возможность привести ее в порядок. Мелкие царапины на обуви можно легко замаскировать специальным кремом или лаком, чтобы туфли снова выглядели ухоженными.

Выглядывающее из-под одежды нижнее белье

Выглядывающее белье или торчащая бретелька бюстгальтера не прибавляют сексуальности, а как раз наоборот вызывают впечатление, как о неряшливой женщине, которая не смотрит на себя в зеркало перед выходом из дома. Однако, кроме просто выглядывающего нижнего белья есть другая большая ошибка — нижнее белье не по размеру, перетягивающее кожу. Это не самое приятное зрелище для окружающих. Белье, как и одежда, должно скрывать недостатки, а не выставлять их на обозрение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки в одежде указывают на одинокую женщину.

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