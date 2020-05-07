Юбки, которые все модницы будут носить в этом сезоне

Погода уже радует теплыми деньками, поэтому пора доставать из гардероба летящие платья и юбки. А пока не закончился карантин, у вас есть возможность пересмотреть свой гардероб и приобрести несколько модных новинок, которые будут актуальны этим летом. Если вы любительница юбок, тогда смотрите, какие модели сейчас особенно актуальны.

Шелковые юбки

В прохладную погоду такие юбки идеально сочетаются с кардиганами и объемными джемперами, а когда наступят жаркие летние деньки - смело носите их с любимыми футболками. Для создания вечернего образа, достаточно будет дополнить шелковую юбку босоножками на каблуке или лодочками.





Плиссированные юбки

Модели плиссированных юбок очень актуальны в этом сезоне. Плиссировка придает образу женственности и шарма, даже если вы надели юбку в паре с обычным топом и кроссовками. Если хотите создать более вечерний образ, наденьте с юбкой лодочки.





Юбка-карандаш

Такая модель, пожалуй, никогда не выйдет из моды, ведь она придает образу элегантности и считается классикой. Юбку-карандаш можно смело сочетать с блузами, топами, свитшотами, футболками. Особенно сейчас популярны кожаные модели.





Юбки-мини

Еще одна вневременная модель — юбки-мини. Но помните, если вы надеваете мини, то верх должен быть закрытым. С мини хорошо сочетаются блузы с высоким горлом и облегающие водолазки. Под такой образ лучше выбирать босоножки, на среднем каблуке, ботфорты или кроссовки.





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