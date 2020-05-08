Пять главных атрибутов настоящего мужского стиля

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Каков он - мужской стиль? Мужчины всегда одевались по разному. Чего стоит только тот факт, что в XVIII столетии самые знатные из них ходили на высоких каблуках! Но все таки мы живем в ХХІ веке и поэтому поговорим о пяти главных атрибутах современной мужской моды.
Классические наручные часы
Это функциональный и элегантный аксессуар. Если ты создаёшь серьезный и простой образ, часы станут наилучшей инвестицией. Лучше выбрать хронометр, приводимый в действие автоматическим или механическим движением, а не батареей, поскольку их эстетика обычно на высоте.
Толстовка с капюшоном
Когда приходит время немного расслабиться и почувствовать себя комфортно, мы сразу вспоминаем про толстовки. Это вечная вещь для непринужденного и непритязательного ношения. Возьми на заметку.
Классические кроссовки
Тему спортивной обуви нельзя обойти - некоторые кроссовки просто вне времени. В качестве примера может быть пара "конверсов", а может и одна из классических пар от Nike. Черные или белые - абсолютно неважно, оба цвета постоянно в тренде.
Кожаная куртка
Самая что ни на есть классическая мужская одежда. С выбором фасона куртки все индивидуально, но такая вещь точно должна быть в твоём гардеробе.
Джинсы
Классическая пара джинсов - неотъемлемая часть повседневного гардероба. Чем проще и натуральнее, тем лучше. Идеальный цвет - темный индиго, поскольку такой деним - самый универсальный. А еще он прекрасно носится и может быть использован повторно (рваные джинсы все ещё в моде).
Хотя бы что-то одно из вышеперечисленного непременно присутствует у каждого мужчины. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно сочетать джинсы и пиджак.
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