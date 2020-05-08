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Пять главных атрибутов настоящего мужского стиля

Хотя бы один из указаных атрибутов непременно имеется у каждого мужчины

сегодня, 15:45
Автор:

• Зинченко Павел

Пять главных атрибутов настоящего мужского стиля

Каков он - мужской стиль? Мужчины всегда одевались по разному. Чего стоит только тот факт, что в XVIII столетии самые знатные из них ходили на высоких каблуках! Но все таки мы живем в ХХІ веке и поэтому поговорим о пяти главных атрибутах современной мужской моды.

Классические наручные часы

Это функциональный и элегантный аксессуар. Если ты создаёшь серьезный и простой образ, часы станут наилучшей инвестицией. Лучше выбрать хронометр, приводимый в действие автоматическим или механическим движением, а не батареей, поскольку их эстетика обычно на высоте. 

Толстовка с капюшоном

Когда приходит время немного расслабиться и почувствовать себя комфортно, мы сразу вспоминаем про толстовки. Это вечная вещь для непринужденного и непритязательного ношения. Возьми на заметку.

Классические кроссовки

Тему спортивной обуви нельзя обойти - некоторые кроссовки просто вне времени. В качестве примера может быть пара "конверсов", а может и одна из классических пар от Nike. Черные или белые - абсолютно неважно, оба цвета постоянно в тренде. 

Кожаная куртка

Самая что ни на есть классическая мужская одежда. С выбором фасона куртки все индивидуально, но такая вещь точно должна быть в твоём гардеробе. 

Джинсы

Классическая пара джинсов - неотъемлемая часть повседневного гардероба.  Чем проще и натуральнее, тем лучше. Идеальный цвет - темный индиго, поскольку такой деним - самый универсальный.  А еще он прекрасно носится и может быть использован повторно (рваные джинсы все ещё в моде).

Хотя бы что-то одно из вышеперечисленного непременно присутствует у каждого мужчины. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно сочетать джинсы и пиджак.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1189460-polo-dzhinsy-i-chasy-10-elementov-muzhskogo-stilya-kotorye-nikogda-ne-vyjdut-iz-mody
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