Три женских аксессуара, которые отталкивают мужчин

Для того, чтобы привлечь внимание мужчины не обязательно надевать сразу все яркое и лучшее. Есть женские аксессуары, которые портят образ и тем самым отталкивают представителей сильного пола. Так, от каких модных вещиц лучше отказаться?

Золотые цепи

Когда-то в лихие 90-х такие цепи носили люди, которых все боялись. Теперь их носят некоторые модницы, и их тоже все боятся. По крайней мере, мужчины. Ко всему прочему, это украшение выглядит крайне спорно с точки зрения стиля, поскольку не делает женщину изящнее, да и вообще выглядит довольно тяжеловесно.





Слишком большие сумки-шопперы

Если женщины ухитряются носить свою косметичку и вещи на все случаи жизни в маленькой сумочке, то что же они тогда могут уместить в большую сумку? Мужчины очень настороженно относятся к таким аксессуарам, считая, что они не придают образу элегантности и легкости.





Очки в крупной оправе

Такие очки скрывают половину лица, и мужчина совершенно не понимает, с кем имеет дело. Точно ли это вы, или это тайный заговор с целью его в чем-то уличить? Плюс ко всему не забывайте, что большие и объемные оправы – это не только яркость и контраст, но и немного агрессии.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие аксессуары не будут популярны в 2020 году.

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