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Три женских аксессуара, которые отталкивают мужчин

Эти аксессуары могут испортить ваш образ

сегодня, 16:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Три женских аксессуара, которые отталкивают мужчин

Для того, чтобы привлечь внимание мужчины не обязательно надевать сразу все яркое и лучшее. Есть женские аксессуары, которые портят образ и тем самым отталкивают представителей сильного пола. Так, от каких модных вещиц лучше отказаться?

Золотые цепи

Когда-то в лихие 90-х такие цепи носили люди, которых все боялись. Теперь их носят некоторые модницы, и их тоже все боятся. По крайней мере, мужчины. Ко всему прочему, это украшение выглядит крайне спорно с точки зрения стиля, поскольку не делает женщину изящнее, да и вообще выглядит довольно тяжеловесно. 

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Слишком большие сумки-шопперы

Если женщины ухитряются носить свою косметичку и вещи на все случаи жизни в маленькой сумочке, то что же они тогда могут уместить в большую сумку? Мужчины очень настороженно относятся к таким аксессуарам, считая, что они не придают образу элегантности и легкости.

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Очки в крупной оправе

Такие очки скрывают половину лица, и мужчина совершенно не понимает, с кем имеет дело. Точно ли это вы, или это тайный заговор с целью его в чем-то уличить?  Плюс ко всему не забывайте, что большие и объемные оправы – это не только яркость и контраст, но и немного агрессии.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие аксессуары не будут популярны в 2020 году.


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Источник: https://femmie.ru/5-zhenskih-aksessuarov-kotory-e-ottalkivayut-sil-ny-j-pol-188785/
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