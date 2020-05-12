Пять женских «изюминок», которые сводят мужчин с ума

Каждая женщина по-своему красива и уникальна. И иногда то, что она считает своим недостатком, может очень нравиться представителям сильного пола. Мужчины назвали несколько "изюминок", которые, по их мнению, делают женщину более привлекательной.

Веснушки

Не всем женщинам нравятся свои веснушки на лице и многие этих пигментных пятен на коже сильно стесняются. Но мужчин веснушки очень привлекают, потому что они придают женщине особый шарм и красоту.

Натуральная красота

Да, натуральная красота теперь стала одной из женских "изюминок", ведь не каждая может этим похвастаться. Безусловно, представителям сильного пола нравится красивый макияж и прическа, но важно, чтобы всего было в меру. Многие мужчины настороженно относятся к накаченным губам, наращенным ресницам и нарисованным бровям.

Длинные волосы

Большинства мужчин привлекают в женщине длинные и ухоженные волосы, потому что они придают ей женственности и нежности.

Красивая улыбка

Куда же без красивой улыбки? Порой одной женской улыбки достаточно, чтобы привлечь внимание мужчины. Улыбчивые и позитивные женщины быстро располагают к себе и делают общение более легким.

Тонкие запястья

Мужчинам нравится гладить, целовать нежные запястья любимой женщины. Обладательницы нежных ручек и тонких запястий всегда привлекают противоположный пол.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие женские секреты больше всего привлекают мужчин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!