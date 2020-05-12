Модные хитрости, которые помогут выглядеть стройнее

Лишний вес не должен быть преградой для создания стильного и модного образа. Если хотите выглядеть стройнее и привлекательней, тогда ловите несколько женских хитростей.

Корректирующее белье

Выберите ту часть фигуры, на которой будет основной акцент. Если хотите подтянуть живот и убрать складки на бедрах, тогда выбирайте корректирующие шорты, трусики или боди.

Монохромные цвета

Выглядеть стройнее можно не только благодаря черному цвету. Обратите внимание на зеленый, винный, цвет марсала или цвет шоколада. Одежда в одном оттенке делает женщину более уточненной и эффектной. Выбирайте однотонные, без блеска ткани, хорошего качества.

Асимметричный баланс

Стильное платье прямого силуэта. Благодаря асимметричному рисунку добавляет пару сантиметров роста и создает нужный баланс между верхом и низом. Благородное сочетание цветов придаст вам не только стройный силуэт, но и сделает это платье незаменимым: для офиса и для отдыха.

Каблук

Выбирайте устойчивый каблук и не забывайте про осанку — именно с осанкой втягивается живот, расправляются плечи, подтягивается подбородок.

Вертикальная полоска

Юбка с вертикальной полоской и высокой талией оптимально сбалансирует фигуру и сделает образ элегантным и нескучным. При походке струящаяся юбка повторяет движения вашего тела и создает легкий воздушный образ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Андре Тан рассказал, какие вещи в гардеробе помогут выглядеть стройнее.

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