ТОП-5 идей синего маникюра для самых стильных

Классический синий призван самым главным цветом 2020 года. Он придает образу яркости, элегантности и изысканности. Если хотите создать стильный маникюр, тогда обратите внимание на этот оттенок и ознакомьтесь с несколькими вариантами дизайна.

Синий френч

Это один из превосходных способов разнообразить привычный маникюр и привлечь внимание к ухоженным ноготкам. Такой дизайн смотрится просто и в тоже время изящно.





Синий + золото или серебро

Не менее шикарно выглядят синие ногти в сочетании с золотом и серебром. Можно выделить металлизированными оттенками 1 или 2 ноготка, а можно выполнить на синем фоне рисунок.





"Кошачий глаз" в синем цвете

Маникюр "кошачий глаз" – вариант для тех, кто любит необычные дизайны. Причем синий – один из самых эффектных и популярных цветов для этого вида маникюра, а загадочный свет далеких галактик на ноготках добавит вашему образу тайны и интриги.





Синий матовый маникюр

Матовое покрытие выглядит в синем цвете безупречно. Самые подходящие оттенки – яркие. Можно сочетать матовый лак и глянцевый, можно добавить небольшой акцент в виде страз или рисунка.





Синий маникюр со стразами и глиттером

Маникюр с синим гель-лаком засияет в буквальном смысле, если добавить к нему глиттер, стразы или фольгу. Причем достаточно сделать акцент на 1-2 ногтях – и вы получите роскошный праздничный дизайн.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать маникюр с сухоцветами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!