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ТОП-5 идей синего маникюра для самых стильных

Маникюр синего цвета актуален в любой ситуации

сегодня, 18:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

ТОП-5 идей синего маникюра для самых стильных

Классический синий призван самым главным цветом 2020 года. Он придает образу яркости, элегантности и изысканности. Если хотите создать стильный маникюр, тогда обратите внимание на этот оттенок и ознакомьтесь с несколькими вариантами дизайна.

Синий френч

Это один из превосходных способов разнообразить привычный маникюр и привлечь внимание к ухоженным ноготкам. Такой дизайн смотрится просто и в тоже время изящно.

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Синий + золото или серебро

Не менее шикарно выглядят синие ногти в сочетании с золотом и серебром. Можно выделить металлизированными оттенками 1 или 2 ноготка, а можно выполнить на синем фоне рисунок.

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"Кошачий глаз" в синем цвете

Маникюр "кошачий глаз" – вариант для тех, кто любит необычные дизайны. Причем синий – один из самых эффектных и популярных цветов для этого вида маникюра, а загадочный свет далеких галактик на ноготках добавит вашему образу тайны и интриги.

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Синий матовый маникюр

Матовое покрытие выглядит в синем цвете безупречно. Самые подходящие оттенки – яркие. Можно сочетать матовый лак и глянцевый, можно добавить небольшой акцент в виде страз или рисунка.

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Синий маникюр со стразами и глиттером

Маникюр с синим гель-лаком засияет в буквальном смысле, если добавить к нему глиттер, стразы или фольгу. Причем достаточно сделать акцент на 1-2 ногтях – и вы получите роскошный праздничный дизайн.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать маникюр с сухоцветами.


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Источник: https://www.fashion-woman.com/krasota/nogti/siniy-manikyur-idei-modnogo-dizayna/
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