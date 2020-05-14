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Пять советов, которые помогут ускорить рост волос

Волосы - одна из деталей, на которую мужчины обращают внимание

сегодня, 12:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять советов, которые помогут ускорить рост волос

Если вы мечтаете о длинных и шелковистых локонах, а в реальности волосы быстро секутся и выпадают, проблема может скрываться в неправильном уходе. Есть несколько способов, которые помогут ускорить процесс роста волос и сделают их здоровыми. 

Безсульфатные шампуни

Переходите на шампуни, в составе которых нет вредных консервантов и парабенов, которые повреждают структуру волос. Такие средства очищают кожу головы с помощью натуральных компонентов в составе. Они действуют гораздо мягче и деликатнее.

Температура - враг длинных волос

В первую очередь это касается сушки феном и выравнивания утюжком. Старайся использовать их как можно реже. Если без использования фена не обойтись, тогда немного подсушите волосы холодным воздухом.  Еще один важный момент - температура воды для мытья тоже не должна быть горячей. 

Бережно относитесь к мокрым волосам

Пока волосы мокрые - их легко повредить. Поэтому после мыться не надо отжимать, сильно мотать или агрессивно сушить волосы полотенцем. Полотенце для головы должно быть мягким, с коротким ворсом. Не расчесывай интенсивно мокрые волосы или используйте средства для облегчения расчесывания.

Кондиционеры и маски для волос

Кондиционер делает структуру волоса более гладкой. В зависимости от состава он может заполнять пустоты в волосе и приглаживать чешуйки, формировать защитную пленку на поверхности волоса. Маски на натуральной основе делают примерно то же самое, только более интенсивно, поэтому их применять можно 1-2 раза в неделю.

Позаботься о коже головы

Самое простое, что вы можете сделать для здоровья кожи головы - ежедневный массаж. Даже без специальных техник 5-10 минут активизируют приток крови и микроциркуляцию в тканях, улучшают питание луковиц. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро отрастить волосы с помощью рисовой воды.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/fashion-beauty/care/32980-7-layfhakov-kotorye-pomogut-tebe-otrastit-dlinnye-volosy
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