Губы на носу: в сети набирает обороты новый бьюти-тренд

В условиях карантина очень важно сохранять хорошее настроение и делиться им с остальными людьми. А поддерживать позитив помогают различные челленджи в Instagram. Сейчас популярность набирает новый мейкап-челлендж с "микролицами".

Нейл-блогерам стало скучно от постоянного ношения масок, поэтому они придумали, как вызвать улыбку окружающих в это непростое время. Так, они начали рисовать носик и смешные губы прямо на носу - той части лица, которая остается открытой над маской.

В своих видео бьюти-энтузиасты показывают, как накладывать макияж, где нужно ставить теневые акценты, чтобы визуально создавался эффект рельефного лица с забавными маленькими чертами.

Мастер Эрика Лорен показывает зрителям, как происходит переход от обычного лица к миниатюрному, и дает аудитории полное руководство в том, как превратиться в смешного персонажа, будто из мультфильма.

Повторить такой макияж совсем не сложно — просто повыше натяни водолазку, а на носу нарисуй аккуратные губки.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Fitaid запустила в соцсети Instagram оригинальный коала-челлендж.

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