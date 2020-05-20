День рождения джинсов: 5 фактов о любимой одежде

Пожалуй, никто не будет спорить о том, что джинсы в течение последних десятилетий не выходят из моды, а наоборот, становятся лишь популярнее. А сегодня, 20 мая, исполнилось 147 лет со дня выдачи первого патента на джинсы. Этот день считается "днем рождением" нашего любимого предмета гардероба.

Джинсы за 1,46 долларов

Да, первую пару джинсов, изготовленных из парусины, со швами и большим количеством карманов, продали в Америке за 1,46 долларов в 1850 году. Такие брюки предпочитали носить калифорнийские золотоискатели. Но эта пара сильно отличалась от привычных нам джинсов.

Массовая популярность

Слава к этой культовой вещи пришла в начале 1950-х годов, когда первый раз актер Джеймс Дин появился на большом экране в джинсах. После этого они получили массовую популярность.

Не для публичных мест

В середине ХХ века в джинсах не пускали в публичные места. Молодых людей в этих брюках могли выгнать из театров и ресторанов.

Прорыв в истории моды

В развитие джинсов огромный вклад внес итальянский дизайнер Роберто Кавалли. Лайкра - благодаря которой тянутся джинсы, была придумана им. Это был настоящий прорыв в истории моды.

Маленький "пятый" карманчик

По одной из версий, карман использовался для хранения в нем часов на цепочке. Другая теория гласит, что он был создан для удобства рабочих — в карман они складывали гвозди, а золотоискатели хранили в нем самородки. А согласно третьей, карман был придуман для хранения зажигалок Zippo. Поскольку большинство ковбоев пользовались ими, то и размер кармана подогнали под этот стандарт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие джинсы будут в тренде в 2020 году.

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