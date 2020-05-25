Ухаживаем за бородой правильно: несколько мужских советов

Мужчины, которые носят роскошную бороду, должны регулярно ухаживать за ней. Многие из них обращаются к специалисту, но есть и такие, которые не желают тратиться лишний раз и решают это дело своими силами. Если ты решил последовать их примеру и начать самостоятельно стричь свою бороду, мы дадим несколько ценных советов относительно того, как это делать.

Триммер, ножницы или машинка

Как подстричь бороду своими руками — для начала определись с инструментами. Что лучше выбрать для стрижки — триммер, ножницы или машинку? Что выбирать из вышеперечисленных приспособлений — зависит от длины волос на лице и личных предпочтений. Кроме них тебе понадобится расческа с частыми зубчиками, зеркало и полотенце.

Подстричь бороду ножницами

Не знаешь, как ровно подстричь стильную бороду? Используй для этого ножницы, однако не забывай: данный инструмент требует мастерства и навыков. Он должен быть острым и чистым. Корректировать уровень состригаемых волос можно с помощью гребешка. Двигаться нужно от виска к подбородку.

Подстричь бороду машинкой для волос

Если решил использовать машинку для волос, не забудь выбрать подходящую по длине насадку. Лучше выбрать длину побольше, чтобы потренироваться. Лишнее потом можно будет убрать. Стрижка начинается с линии щек, и двигаться нужно по росту волос к челюсти, затем ровняем усы, подбородок и завершаем шеей.

Подстричь бороду триммером

Если щетина длинная, то лучше не использовать с самого начала короткую насадку, а стричь бороду постепенно. Насадка должна вплотную прикасаться к лицу, а движения должны совершаться против роста волос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!