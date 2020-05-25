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Какие вещи стоит купить до наступления лета

Шагайте в лето с самыми актуальными вещами сезона

сегодня, 15:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие вещи стоит купить до наступления лета

Пусть погода пока не радует нас жаркими деньками, но лето уже практически на пороге. А значит пора пересмотреть свой гардероб и прикупить к новому сезону несколько новинок. Что будет актуальным летом 2020? 

Майка-алкоголичка

Эта майка давно стала обязательным предметом гардероба, потому что идеально сочетается с многими вещами и подходит, как для повседневного образа, так и для вечернего. Эта вещь незаменимая для летнего сезона. Эксперты рекомендуют носить майку-алкоголичку не только с джинсами, но и с классическими брюками и юбками любого кроя.

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Поло

Если классические футболки или майки уже есть в гардеробе, обратите внимание на поло. Этот элемент гардероба также легко можно назвать классикой, но куда более интересной.

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Майка с подплечниками

Это новый тренд 2020 года. Майка с акцентом на плечи вполне может заменить обычные футболки в нашем гардеробе. Объемные плечи делают руки визуально стройнее, а талию более узкой.  Такая майка хорошо сочетается с классическими брюками, юбками и джинсовыми шортами. 

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Деним 

Вещи из денима всегда будут актуальны, ведь со времен изобретения джинсов не прошло и сезона, чтобы этот материал в той или иной форме не присутствовал на подиумах.

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Шорты-бермуды

Летний гардероб должен быть синонимом к словам "практичность и простота", а шорты-бермуды, в отличие от своих укороченных собратьев отлично соответствуют этой формуле. Стоит обратить внимание на модели из хлопка или льна, которые не дадут изнывать от жары. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи должны быть в гардеробе этим летом.


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Источник: https://marieclaire.ua/fashion/veshhi-kotorye-stoit-kupit-do-nastupleniya-leta/
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