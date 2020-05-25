Какие вещи стоит купить до наступления лета

Пусть погода пока не радует нас жаркими деньками, но лето уже практически на пороге. А значит пора пересмотреть свой гардероб и прикупить к новому сезону несколько новинок. Что будет актуальным летом 2020?

Майка-алкоголичка

Эта майка давно стала обязательным предметом гардероба, потому что идеально сочетается с многими вещами и подходит, как для повседневного образа, так и для вечернего. Эта вещь незаменимая для летнего сезона. Эксперты рекомендуют носить майку-алкоголичку не только с джинсами, но и с классическими брюками и юбками любого кроя.





Поло

Если классические футболки или майки уже есть в гардеробе, обратите внимание на поло. Этот элемент гардероба также легко можно назвать классикой, но куда более интересной.





Майка с подплечниками

Это новый тренд 2020 года. Майка с акцентом на плечи вполне может заменить обычные футболки в нашем гардеробе. Объемные плечи делают руки визуально стройнее, а талию более узкой. Такая майка хорошо сочетается с классическими брюками, юбками и джинсовыми шортами.





Деним

Вещи из денима всегда будут актуальны, ведь со времен изобретения джинсов не прошло и сезона, чтобы этот материал в той или иной форме не присутствовал на подиумах.





Шорты-бермуды

Летний гардероб должен быть синонимом к словам "практичность и простота", а шорты-бермуды, в отличие от своих укороченных собратьев отлично соответствуют этой формуле. Стоит обратить внимание на модели из хлопка или льна, которые не дадут изнывать от жары.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи должны быть в гардеробе этим летом.

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