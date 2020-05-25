Почему активно выпадают ресницы и что с этим делать

Красивые и большие ресницы - гордость каждой девушки. И для того, чтобы они были здоровыми и крепкими, за ними необходимо правильно ухаживать. Если вы заметили, что ваши реснички начали активно выпадать (и речь идет не только о наращенных волосках), тогда нужно обратить внимание на следующие причины.

Вы часто трете глаза

Это действие, как правило, непроизвольно, но по статистике мы трогаем свои глаза от 12 до 20 раз в час. Это не только чревато попаданием микробов на слизистую глаза, но и повреждением волосяных фолликул ресниц.

Неправильный выбор косметики

Те средства, которые вы используете для макияжа глаз и для его снятия, оказывают огромное влияние на состояние ваших ресниц. В первую очередь это касается туши. Специалисты не рекомендуют использовать водостойкую тушь в повседневном макияже, так как она утяжеляет ресницы и плохо смывается.

Использование щипцов для завивки

Любые щипцы (даже профессиональные) повреждают структуру волоса и заставляют ваши ресницы ломаться и усиленно выпадать.

Неправильное наращивание ресниц

Многие девушки наращивают ресницы, чтобы подчеркнуть свою красоты и привлекательность. И если процедура выполнена правильно, тогда проблем не будет. Но если наращивание происходит неправильно, тогда это не только портит весь образ, но и серьезно вредит структуре настоящих ресниц, поэтому они начинают активно выпадать.

Для того, чтобы подобных проблем не возникало, ресницы необходимо укрепить. А сделать это можно с помощью масла, например, касторового. Такие средства ускоряют рост ресниц и восстанавливают их структуру. Также необходимо большое внимание уделить рациону питания. В меню следует добавить продукты, богатые витамином А, С и Е, а также цинком и биотином.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки в уходе за собой могут испортить ваш образ.

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