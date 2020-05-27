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С чем носить белую футболку, чтобы выглядеть стильно

Дизайнер сказал, что белых футболок много не бывает

27 мая 2020, 10:55 comments554
Автор:

Светлана Шкурупий

С чем носить белую футболку, чтобы выглядеть стильно

Известный украинский модельер и телеведущий Андре Тан рассказал, как сделать стильный и модный образ с помощью белой футболки. Ценные советы он опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram.

Известно, что белая футболка - универсальная вещь, которая хорошо сочетается, как с джинсами, так и с классическими брюками, а также шортами и юбками разной длины. Ее по праву можно считать базовой вещью любого гардероба. Модельер отметил, что модницы очень часто недооценивают белую футболку, хотя благодаря ей можно всегда выглядеть на высоте.

Итак, с чем сочетать этот незаменимый элемент одежды:

- футболка + джинсы. Пожалуй, это любимое сочетание всех девушек. Белую футболку с джинсами можно отнести к классике. Такой образ всегда смотрится молодежно, легко и стильно;

- футболка + брючный костюм. Такое сочетание вещей вдохнет новую жизнь о office style;

- футболка + кожа = ваш образ готов посоревноваться с вечерними нарядами;

-  футболка + брюки свободного кроя. Прекрасный вариант выходного дня, неспешных прогулок и посиделок с друзьями;

- футболка + slip dress. Это еще один практически классический вариант аутфита;

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