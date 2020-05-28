Почему желтеют ногти: пять основных причин

Каждая девушка хочет, чтобы ее ногти выглядели здоровыми, ухоженными и красивыми. Но есть ряд факторов, которые могут привести к пожелтению и ломкости ногтевой пластины, тогда ноготки становятся не очень опрятными на вид. Почему так происходит и что с этим делать?

Курение

У людей, которые курят, цвет кожи и ногтей со временем приобретает желтый оттенок. Почему так происходит? Дело в том, что никотин имеет свойство впитываться в ногтевую пластину и кожный покров, тем самым вызывая изменение цвета. Смол и другие вредные вещества накапливаются в структуре ногтей и разрушают ее.

Кофе

Заядлые "кофеманы" должны были заметить, как меняется цвет их ногтей. Злоупотребление бодрящим напитком приводит к тому, что ногтевая платина желтеет, а все потому, что в кофе содержится пигмент, который скапливается в организме. По этой же причине может желтеть и зубная эмаль. Если хотите избавиться от проблемы - ограничьте в рационе кофе.

Маникюр

На цвет ногтей может влиять неправильно сделанный маникюр, наращивание ногтей, дешевые лаки, постоянное использование ацетона. Все это негативно влияет на ногтевую пластину и приводит к ее разрушению. Не забывайте использовать лечебную основу под лаки и давайте ноготкам отдохнуть от наращивания.

Воздействие солнца

Если вы часто находитесь на солнце, соответственно, ваши ногти тоже находятся под воздействием ультрафиолетовых лучей. У многих женщин по окончанию лета можно увидеть пожелтение ногтей. Если оказывать им должный уход в течении нескольких месяцев, то цвет восстановится.

Химия

Во время уборки дома или мытья посуды всегда используйте перчатки. Химические средства негативно влияют на ногтевую платину и могут привести к ее пожелтению и ломкости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему ногти слоятся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!