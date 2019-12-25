Названы 7 популярных мест, где недолюбливают туристов

Британское издание The Independet в результате собственного исследования сделала вывод, где в мире местные жители не очень любят туристов. Возможно, многие будут удивлены, так как эти места очень популярны среди отдыхающих.

1. Остров Ко-Кай, Таиланд





В последние несколько лет некоторые участки острова оказались в плачевном состоянии. Именно поэтому с 2016 года местная власть ввела ограничения для туристов на посещение этого места.

2. Гималайское королевство Бутан





Местные власти Бутана пытаются сохранить уникальную культуру страны, именно поэтому на сегодняшний день существуют ограничения на ее посещение. Кроме того, раньше вход в Бутан был вообще закрыт, но в 1974 году его открыли. Также туристам необходимо заплатить 245 долл. визового сбора за посещение страны.

3. Горячие источники Онсэн, Япония





Эти источники очень популярны среди туристов. Но местные жители туристов недолюбливают. Причиной является нелюбовь японцев к татуировкам, так как рисунки на теле у них ассоциируются с якудзами. Поэтому к источникам Онсэн стараются не пускать людей с татуировками, или, хотя бы, просят людей их прикрывать.

4. Национальный парк Чинкве-Терре, Италия





Чинкве-Терре является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда количество посетителей этой достопримечательности стало больше 1,5 млн, парк закрыли для туристов.

5. Барселона, Испания





В Барселоне заморозили лицензии для новых гостиниц и арендодателей. А также вводят туристический налог и ограничивают въезд для иностранцев. Причиной стало то, что мэра Барселоны Аде Колау не устраивает репутация "дешевого сувенирного магазина".

6. Амстердам, Нидерланды





Главный исполнительный директор по маркетингу в Амстердаме Франс ван дер Аверт хочет следить за тем, кто въезжает в город и не пускать невежд и грубиянов. Причиной стало то, что по его мнению, из-за бескультурья туристов гибнут города.

7. Санторини, Греция





В определенный момент город переполняли туристов. Поэтому с 2017 года месные власти приняли решение не пускать в Санторини больше 8000 человек.

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