В Дубае открылся новый парк виртуальной реальности

В одном из торговых центров Дубая открылся парк виртуальной реальности Dreamscape VR. Как передает whatson.ae, новый парк находится на втором этаже торгового центра Mall of the Emirates.

Отмечается, что поклонникам виртуальной реальности доступно три зала: "Инопланетный зоопарк", "Глубоководный мир" и "Проклятие потерянной жемчужины". В зале "Инопланетный зоопарк" гости смогут совершить путешествие по галактике и посмотреть на представителей иноземной фауны, а в "Глубоководном мире" посетители смогут попробовать свои силы в выполнении миссии по воссоединению семьи китов. Последний зал "Проклятие потерянной жемчужины" представляет собой игру, которую можно кратко описать как волшебное приключение.

Стоимость билетов – 20 долларов с человека, к посещению парка допускаются дети старше 10 лет ростом от 1,2 м. Сеанс в парке длится около 35 минут, в залы запускают группами каждые 20-30 минут, каждому гостю выдается специальный костюм. Кроме того, парк можно забронировать для частного мероприятия.