"Счастливого Рождества": американец ограбил банк и разбросал деньги по улице

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В США 65-летний мужчина в день Рождества совершил нападение на банк. Однако частью украденных долларов преступник решил поделится с прохожими. Так, Дэвид Уэйн Оливер разбросал по улице неизвестную сумму денег, выкрикивая: "Счастливого Рождества!".
Как передает таблоид Reuters, ссылаясь на местную полицию, ограбление произошло в городе Колорадо-Спрингс, в банке Academy Bank, который находится на одной из центральных улиц. Кроме того, грабитель имел при себе пистолет, забрав из кассы неизвестную сумму наличных денег он скрылся с места преступления.
Согласно сообщению, деньги, которые преступник разбросал в воздухе, очевидцы собрали и вернули в банк. Мужчину с белой бородой задержали вскоре после того, как он ограбил банк, в кафе Starbucks. Известно, что мужчина находится под стражей, ему назначили залог в 10 тыс долларов.
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