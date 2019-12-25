"Счастливого Рождества": американец ограбил банк и разбросал деньги по улице

В США 65-летний мужчина в день Рождества совершил нападение на банк. Однако частью украденных долларов преступник решил поделится с прохожими. Так, Дэвид Уэйн Оливер разбросал по улице неизвестную сумму денег, выкрикивая: "Счастливого Рождества!".

Как передает таблоид Reuters, ссылаясь на местную полицию, ограбление произошло в городе Колорадо-Спрингс, в банке Academy Bank, который находится на одной из центральных улиц. Кроме того, грабитель имел при себе пистолет, забрав из кассы неизвестную сумму наличных денег он скрылся с места преступления.

Согласно сообщению, деньги, которые преступник разбросал в воздухе, очевидцы собрали и вернули в банк. Мужчину с белой бородой задержали вскоре после того, как он ограбил банк, в кафе Starbucks. Известно, что мужчина находится под стражей, ему назначили залог в 10 тыс долларов.

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