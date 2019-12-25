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"Счастливого Рождества": американец ограбил банк и разбросал деньги по улице

Мужчина скрывался в кафе Starbucks

сегодня, 15:52
Автор:

• Ростопира Наталья

В США 65-летний мужчина в день Рождества совершил нападение на банк. Однако частью украденных долларов преступник решил поделится с прохожими. Так, Дэвид Уэйн Оливер разбросал по улице неизвестную сумму денег, выкрикивая: "Счастливого Рождества!".

Как передает таблоид Reuters, ссылаясь на местную полицию, ограбление произошло в городе Колорадо-Спрингс, в банке Academy Bank, который находится на одной из центральных улиц. Кроме того, грабитель имел при себе пистолет, забрав из кассы неизвестную сумму наличных денег он скрылся с места преступления. 

Согласно сообщению, деньги, которые преступник разбросал в воздухе, очевидцы собрали и вернули в банк. Мужчину с белой бородой задержали вскоре после того, как он ограбил банк, в кафе Starbucks. Известно, что мужчина находится под стражей, ему назначили залог в 10 тыс долларов. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с
естрам Хачатурян запретили вместе праздновать Новый год.

Источник: https://www.reuters.com/article/us-colorado-bankrobber/colorado-bank-robber-throws-cash-in-air-shouting-merry-christmas-idUSKBN1YT024?il=0
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