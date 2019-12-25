Сестрам Хачатурян запретили вместе праздновать Новый год

Судебный процесс над Кристиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, обвиняемыми в убийстве их отца Михаила Хачатуряна до сих пор не завершился. Так, следственный комитет провел расследование дела и передал его на утверждение в прокуратуру. После этого меру наказания для сестер будет определять суд.

Известно, что на данный момент девушки находятся под домашним арестом, однако суд не оставил их под одной крышей. Предполагается, что так они не смогут договорится о том, что будут говорить и как будут действовать в суде. Таким образом, старшая и средняя сестра находятся в доме у родственников матери, а самая младшая Мария живет у мамы Аурелии. Стоит отметить, что законодательством не предусмотрено воссоединение семьи, поэтому родственницы остаются под домашним арестом, и Новогодние праздники встретят не вместе.

Как передает паблик Mash, ссылаясь на адвоката Марии Ярослава Пакулина, Кристина, Ангелина и Мария не имеют права находится за пределами дома после девяти часов вечера. Кроме того, Марии запрещено употреблять спиртные напитки, так как на момент совершения преступления ей не было 18 лет. Поэтому на весь период уголовного дела отношение к ней будет как к несовершеннолетней. Пакулин также рассказал, что если девушки нарушат любое из этих условий, то их отправят под стражу.

Напомним, в июле прошлого года Ангелина, Кристина и Мария нанесли множественные удары ножом и молотком своему отцу Михаилу, после которых он скончался. Выяснилось, что в течении долгого времени мужчина издевался над дочерьми, избивая и насилуя их. Следствие учло факты семейного насилия как смягчающие вину обстоятельства, но девушки всё же ответят совершенное преступление. Так, Марие хотят назначить принудительное лечение, а страшим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть.





