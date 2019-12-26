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Бар в Калифорнии создал коктейль за 10 тысяч долларов

Напиток разработали бармены азиатского заведения

сегодня, 21:55
Автор:

• Ростопира Наталья

Для тех, кто не жалеет денег на эксклюзивные напитки, владельцы казино San Manuel в Калифорнии придумали оригинальный и очень дорогой коктейль. Называется он "Rare and Fine" ("Редкий и прекрасный") и создатели сделали все, чтобы название соответствовало его составу и цене. 

Напиток разработали бармены азиатского заведения Hong Bao Kitchen. В его состав входит только самый хороший и дорогой алкоголь: 16-летний виски A. H. Hirsch, вино Chateau Lafite Rothschild 1996-го года и коньяк Hardy. Помимо ингредиентом впечатляет и оформление, так как подается коктейль в хрустальном стакане Lalique и украшается палочкой из 14-каратного золота с бриллиантом.

К слову, стоимость напитка оправдывает и то, что все эти люксовые детали включены в стоимость и каждый желающий может забрать стакан и коктейльный стик в качестве сувениров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Gucci выпустили чехол для гитары за 9 тысяч долларов.
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Источник: https://23-59.com.ua/bar-v-kalifornii-sozdal-koktejl-za-10000/
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