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Туристы описали идеальный отельный номер будущего

К 2050 году в гостиницах будут только новейшие технологии

сегодня, 11:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Представители британской гостиничной сети Yotel провели среди своих клиентов опрос на тему того, каким они представляют безупречный гостиничный номер. В частности, им пришлось пофантазировать о реалиях 2050-го года.

Опросив людей, организаторы исследования пришли к выводу, что многих больше всего волнует экологичность. Участники опроса отметили, что в номере будущего не должно быть пластика. Также отели должны позаботиться о современном дизайне и применении новейших технологий.

Включив воображение, люди представили, что к тому времени появятся кровати с искусственным интеллектом, анализирующие состояние здоровье и качество сна. Также в будущем номера неплохо бы оборудовать интерактивными цифровыми зеркалами, в которых можно примерять на себе разные прически и макияж. Еще один важный момент – возможность открывать номер сканированием лица, что уже возможно в современных смартфонах.

"Успех в будущем будет зависеть от эффективного дизайна и технологий, которые расширяют возможности гостей", — отметил генеральный директор Yotel Хьюберт Вирио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера.


 

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Источник: https://www.traveldailymedia.com/yotel-hotel-room-of-the-future/
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