В «Укрзализныце» посчитали, сколько человек встретят Новый год в поездах

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ПАО "Укрзализныця" по состоянию на 28 декабря насчитала почти 17
тыс. пассажиров, которые встретят Новый 2020 год в поездах. Об этом
свидетельствуют данные пресс-службы "Укрзализныци".
Так, на поезда, которые будут находиться в пути в ночь с 31
декабря на 1 января, продано 16 678 билетов. Отмечается, что традиционно
наиболее популярным направлением считают западные области Украины.
Всего "Укрзализныця" предусмотрела 66 846 мест на 126 поездов
в новогоднюю ночь.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в рамках новогодних и
рождественских праздников "Укрзализныця" добавила в график 30
дополнительных поездов.
Так, дополнительные поезда запущены по таким маршрутам:
№ 181/182 Киев – Львов
№ 197/198 Киев – Ковель
№ 209/210 Киев – Одесса
№ 217/218 Киев – Львов
№ 263/264 Киев - Ивано-Франковск
№ 221/222 Киев - Каменец-Подольский
№ 161/162 Киев – Николаев
№ 233/234 Киев – Винница
№ 223/224 Киев – Одесса
№ 205/206 Покровск – Харьков
№ 168/168 Львов – Одесса
№ 202/201 Львов – Ужгород
№ 245/246 Киев – Ворохта
№ 202/201 Жмеринка – Киев
№ 216/215 Жмеринка – Киев
№ 210/209 Хмельницкий – Киев
№ 204/203 Львов – Днепр
№ 781/782/774 Черкассы - Киев – Шостка
№ 797/798 Харьков – Запорожье.
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