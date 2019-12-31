В «Укрзализныце» посчитали, сколько человек встретят Новый год в поездах

ПАО "Укрзализныця" по состоянию на 28 декабря насчитала почти 17 тыс. пассажиров, которые встретят Новый 2020 год в поездах. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы "Укрзализныци".



Так, на поезда, которые будут находиться в пути в ночь с 31 декабря на 1 января, продано 16 678 билетов. Отмечается, что традиционно наиболее популярным направлением считают западные области Украины.

Всего "Укрзализныця" предусмотрела 66 846 мест на 126 поездов в новогоднюю ночь.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в рамках новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" добавила в график 30 дополнительных поездов.

Так, дополнительные поезда запущены по таким маршрутам:

№ 181/182 Киев – Львов

№ 197/198 Киев – Ковель

№ 209/210 Киев – Одесса

№ 217/218 Киев – Львов

№ 263/264 Киев - Ивано-Франковск

№ 221/222 Киев - Каменец-Подольский

№ 161/162 Киев – Николаев

№ 233/234 Киев – Винница

№ 223/224 Киев – Одесса

№ 205/206 Покровск – Харьков

№ 168/168 Львов – Одесса

№ 202/201 Львов – Ужгород

№ 245/246 Киев – Ворохта

№ 202/201 Жмеринка – Киев

№ 216/215 Жмеринка – Киев

№ 210/209 Хмельницкий – Киев

№ 204/203 Львов – Днепр

№ 781/782/774 Черкассы - Киев – Шостка

№ 797/798 Харьков – Запорожье.