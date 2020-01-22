Названы самые дорогие для жизни города

Эксперты статистического ресурса Numbeo выяснили, в каких городах придется тратить больше всего денег на повседневные привычки. Составляя рейтинг, они учитывали цены на питание, транспорт, коммунальные услуги и развлечения. Также важным фактором считается стоимость жилья и покупательная способность населения.

В результате у них получился список из 440 городов, а первое место в нем занял Цюрих. Что интересно, вся пять лидеров — швейцарские города: Базель, Берн, Женева и Лозанна.

В топ-10 самых дорогих городов на планете также вошли: Ставангер, Норвегия; Осло, Норвегия; Тронхейм, Норвегия; Рейкьявик, Исландия; Берген, Норвегия.

Значатся в списке и украинские города: Киев (347-е место), Одесса (361), Харьков (376), Николаев (381), Днепр (383), Винница (384), Львов (385), Тернополь (392) и Запорожье (395).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев вошел в список самых умных городов мира. Стоит отметить, что всего в рейтинг вошло 102 города.

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