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Airbnb сдает в аренду дом Джульетты

Такой редкий шанс выпадет только на 14 февраля

22 января 2020, 19:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb предлагает влюбленным поселиться в домике Джульетты в италийском городке Вероне. Однако такое заманчивое предложение возможно всего лишь на одну ночь – 14 февраля. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В сообщении отмечается, что счастливчиков ждет романтический ужин при свечах, который приготовит легендарный итальянский шеф-повар , обладатель двух звезд "Мишлен" Джанкарло Пербеллини. Кроме того, влюбленная парочка сможет почитать любовные письма у камина и встретить рассвет в спальне, принадлежавшей Джульетте.

Так, для участия в конкурсе необходимо написать письмо на английском языке, в котором оригинальным способом рассказать о вашей истории любви. Известно, что письма принимаются до 2 февраля этого года. Организаторы отмечают, что для них важна искренность чувств, поэтому победит та пара, которая будет убедительнее.

К слову, дом Джульетты в Вероне является одним из самых популярным туристических мест. К этому романтическому месту приезжают тысячи влюбленных туристов со всего мира. Они также присылают любовные письма, на каждое из которых отвечают волонтеры "Клуба Джульетты". 

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Источник: https://www.instagram.com/airbnb/?utm_source=ig_embed
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