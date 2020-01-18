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Рианна и ее саудовский миллиардер Хассан Джамиль расстались

После трех лет в отношениях

сегодня, 15:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Известно, что возлюбленным популярной исполнительницы и "неограниченного" посла Барбадоса Рианны является аравитянин Хасcан Джамиль. Однако романтические отношения миллиардера и американской певицы дали трещину, передает еженедельный журнал Us Weekly. Что послужило причиной разрыва пока неизвестно.

Напомним, об отношениях Хассана и Рианны стало известно в средине лета 2017 года. Стоит отметить, что за все время вместе влюбленная пара была очень сдержанная и не проявляла свои чувств публично. Сама поп-певица никогда не обсуждала с представителями СМИ свой роман, но со слов инсайдеров, Ри была очень счастлива находясь рядом со своим бойдрендом. К слову, в июне 2019 года в одном из интервью Рианна ответила на вопрос о возможной свадьбе: "Это только Богу известно. Мы планируем –  Бог смеется, не так ли?"

Известно, что ранее наследник компании Toyota Хассан Джамиль встречался с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл, подругой Рианны. Пользователи сети предполагают, что именно из-за него селебрити поссорились и даже отписались друг от друга в Instagram, как только Ри и Хассан начали встречаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла наркотики.


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Источник: https://twitter.com/PopAIertNews?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218287684554252290&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buro247.ua%2Flifestyle%2Frihanna-boyfriend-hassan-jameel-break-up.html
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