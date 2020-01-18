"Это было крайне эмоционально": Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла наркотики

Обладательница премии "Оскар", актриса Гвинет Пэлтроу шокировала своих поклонников откровенным признанием о наркотиках. Так, 47-летняя американская теле-звезда рассказала, что употребляла запретные вещества. Со слов Гвинет, впервые это произошло в Мексике, где она находилась вместе со своим супругом Брэдом Фельчаком.

Как передает издание Daily Mail, звезда "Киновселенной Marvel" употребляла вещество под названием МДМА. Таким способом Пэлтроу хотела справиться с посттравматическим расстройством, так как знала о случае, когда препарат экстази оказывал положительное воздействие.

"Стоит признаться, что это было очень эмоционально. Тогда рядом со мной был мой возлюбленный, и благодаря своей мудрости он смог помочь мне в этом", – поделилась голливудская актриса.

Впрочем, с каким именно стрессом она хотела справиться, актриса не уточнила, но добавила, что в молодости она очень много курила.

"До 25-ти лет я выкуривала по пачке в день. Мне действительно нравилось проснуться и закурить сигарету", – рассказала актриса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гвинет Пэлтроу отправила свою 16-летнюю дочь на работу.

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