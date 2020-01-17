Гвинет Пэлтроу отправила свою 16-летнюю дочь на работу

Звезда фильмов "Железный человек" и "Мстители" Гвинет Пэлтроу вместе с мужем Крисом Мартином, позволили своей старшей дочери самостоятельно зарабатывать карманные деньги.

Известно, что 16-летняя Эппл работает продавцом в магазине одежде. Девушка не любит повышенного внимания к себе, поэтому не часто появляется со звездными родителями на светских мероприятиях.

Крис Мартин поделился историей, как однажды зашел в магазин своей дочери и испугался ее реакции. Он признался, что хотел ее удивить, поэтому взял футболку в магазине и отправился к ней на кассу, но Эппл не очень обрадовалась и попросила отца уйти. Крис перешел на другую кассу, оплатил покупку и решил исправить ситуацию, поэтому купил дочери любимые конфеты. Он передал их ей через женщину, а когда выходил из магазина, услышал: "Папа, я люблю тебя!".

Музыкант признался, что они с Гвинет очень гордятся дочерью, которая самостоятельно начала прокладывать себе дорогу в жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудская звезда Гвинет Пэлтроу запускает свой сериал на Netflix.

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