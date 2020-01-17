Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Гвинет Пэлтроу отправила свою 16-летнюю дочь на работу
НОВОСТИ Все новости

Гвинет Пэлтроу отправила свою 16-летнюю дочь на работу

16-летняя Эппл не любит повышенного внимания к себе

сегодня, 14:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда фильмов "Железный человек" и "Мстители" Гвинет Пэлтроу вместе с мужем Крисом Мартином, позволили своей старшей дочери самостоятельно зарабатывать карманные деньги. 

Известно, что 16-летняя Эппл работает продавцом в магазине одежде. Девушка не любит повышенного внимания к себе, поэтому не часто появляется со звездными родителями на светских мероприятиях. 

Крис Мартин поделился историей, как однажды зашел в магазин своей дочери и испугался ее реакции. Он признался, что хотел ее удивить, поэтому взял футболку в магазине и отправился к ней на кассу, но Эппл не очень обрадовалась и попросила отца уйти. Крис перешел на другую кассу, оплатил покупку и решил исправить ситуацию, поэтому купил дочери любимые конфеты. Он передал их ей через женщину, а когда выходил из магазина, услышал: "Папа, я люблю тебя!".

Музыкант признался, что они с Гвинет очень гордятся дочерью, которая самостоятельно начала прокладывать себе дорогу в жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудская звезда Гвинет Пэлтроу запускает свой сериал на Netflix. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popcornnews.ru/news/kris-martin-i-gvinet-peltrou-otpravili-svoyu-16-letnyuyu-doch-eppl-rabotat-v-magazin-odezhdy
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...