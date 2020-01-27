Известный туроператор возвращает своих клиентов из Китая

Туроператор Join UP! принял решение вернуть всех туристов, которые приобрели путевки в Китай и в настоящее время находятся в Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля", - говорится в сообщении.



В компании отметили, что отслеживают информацию о распространении опасного коронавируса в Китае, который Всемирная организация здравоохранения пока не расценивает, как чрезвычайную ситуацию. Более того, Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами.



В то же время, туроператор принял решение отменить полетную программу в Китай с 3 февраля по 28 марта.



Туристы, которые уже приобрели туры на остров Хайнань, смогут получить компенсацию, либо выбрать альтернативный маршрут, в частности Шри-Ланку, Египет и др. страны.



Как ранее сообщали "Комментарии", вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Таким образом, число жертв превысило 80. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которого является город Ухань. Кроме того, за сутки число заболевших увеличилось на 769 новых случаев.







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