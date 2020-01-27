Атака коронавируса: пневмония унесла жизни еще 24 человек, число жертв достигло 80

Вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Общее количество умерших составляет 80 человек. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которого является город Ухань.

За сутки число заболевших увеличилось на 769 новых случаев. Об этом сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Под подозрением на заражение коронавирусом находятся около 3,8 тыс. человек.

В то же время, два человека успешно вылечили от заболевания и выписали из больниц.

Как сообщали "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая. Журналисты портала "Комментарии" пообщались с украинкой, проживающей в Китае. Девушка рассказала о запретах из-за вируса, мерах дезинфекции и настроении жителей. Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке.

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