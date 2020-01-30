Airbnb приглашают волонтеров на Багамы

Владельцы международного сервиса для поиска жилья расширяют сферу деятельности. Так, компания Airbnb объявила о наборе группы людей, которые вскоре отправятся на Багамские острова с важной миссией.

Цель поездки — не просто рекламная акция Airbnb. Ее организовали совместно с фондом Bahamas National Trust для участия в экологических инициативах. Волонтеры проведут на островах два месяца, помогая восстанавливать коралловые рифы. Также участники проекта попробуют себя в рыболовстве, дайвинге, сельском хозяйстве и даже изучат островные кулинарные традиции. А чтобы максимально проникнуться культурой, проживать волонтеры будут в домах местного населения.

Чтобы отправиться в такой оплачиваемый отпуск, нужно иметь полных 18 лет и заполнить заявку. Анкеты принимаются до 18 февраля, но только от граждан 34 стран Европы и Азии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Airbnb предлагает влюбленным поселиться в домике Джульетты в италийском городке Вероне. Такой редкий шанс выпадет только на 14 февраля.

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