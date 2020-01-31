В Лондоне открыли отель для фанатов сыра

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Если жить посреди заповедника с тиграми или в номерах-капсулах — это не ваше, возможно, вам понравится более оптимистичный дизайн гостиницы. Недавно в Лондоне появился отельный номер, интерьер которого вдохновлен сыром. Необычное поп-ап-пространство открыла лондонская сеть ресторанов Café Rouge. В честь презентации нового сырного меню владельцы заведения представили отельный номер, в котором абсолютно все напоминает о сыре.
Интерьер Cheese Suite полностью выполнен в желтых оттенках. Все, включая постельное белье, мебель и подушки, здесь оформлено в сырной стилистике, и смотрится это максимально аппетитно.
"Мы хотели дать людям что-то новое и захватывающее, чтобы они могли буквально погрузиться в одно из своих любимых блюд, оказавшись в тематическом сырном отеле, а также попробовать некоторые из блюд нашего зимнего меню", — рассказала глава отдела маркетинга Café Rouge Жаклин Флетчер.
К сожалению, забронировать номер невозможно. Но проживание в нем можно выиграть, поучаствовав в конкурсе на официальном сайте ресторанной сети. Работать "сырный отель" будет до 6 февраля.
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