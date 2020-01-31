Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия В Лондоне открыли отель для фанатов сыра
НОВОСТИ Все новости

В Лондоне открыли отель для фанатов сыра

Проживание в "сырном" номере можно выиграть

сегодня, 14:58
Автор:

• Ростопира Наталья

Если жить посреди заповедника с тиграми или в номерах-капсулах — это не ваше, возможно, вам понравится более оптимистичный дизайн гостиницы. Недавно в Лондоне появился отельный номер, интерьер которого вдохновлен сыром. Необычное поп-ап-пространство открыла лондонская сеть ресторанов Café Rouge. В честь презентации нового сырного меню владельцы заведения представили отельный номер, в котором абсолютно все напоминает о сыре.

Интерьер Cheese Suite полностью выполнен в желтых оттенках. Все, включая постельное белье, мебель и подушки, здесь оформлено в сырной стилистике, и смотрится это максимально аппетитно.

"Мы хотели дать людям что-то новое и захватывающее, чтобы они могли буквально погрузиться в одно из своих любимых блюд, оказавшись в тематическом сырном отеле, а также попробовать некоторые из блюд нашего зимнего меню", — рассказала глава отдела маркетинга Café Rouge Жаклин Флетчер. 

К сожалению, забронировать номер невозможно. Но проживание в нем можно выиграть, поучаствовав в конкурсе на официальном сайте ресторанной сети. Работать "сырный отель" будет до 6 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Tinder появится "кнопка тревоги" для экстренных ситуаций.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.caferouge.com/cheese-suite
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...