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В Швеции открылась плавающая гостиница

Отель с виду напоминает гнездо

сегодня, 21:35
Автор:

• Ростопира Наталья

В Швеции открылась плавающая гостиница под названием Arctic Bath Hotel. Ее особенность не только в расположении, но и в форме, ведь с виду она напоминает гнездо. К слову, туристов привлекает Северное сияние, вид на который открывается с отеля. Известно, что похожее на птичье гнездо здание спроектировали архитектор Йохан Кауппи  совместно с Бертилем Харстремом.

Внутри гостиницы есть SPA-центр, сауна и ресторан, а для любителей экстремальных ощущений – "арктическая баня" с ледяной водой. Все номера соединены с берегом специальной дорожкой. также на ней разместили специальные места для медитаций, а также для принятия солнечных ванн и, конечно же, красочных фотографий.

Благодаря расположению, гости отеля Arctic Bath Hotel смогут увидеть северное сияние зимой. Стоимость отеля за ночь стартует от 915 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  в Лондоне открыли отель для фанатов сыра. Проживание в оригинальном отеле можно выиграть, поучаствовав в конкурсе на официальном сайте ресторанной сети.





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Источник: https://www.booking.com/hotel/se/arctic-bath.ru.html?aid=1156830&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA&label=arctic_hotel
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