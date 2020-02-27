Определены лучшие туристические направления 2020 года

Популярный американский сайт путешествий TripAdvisor проанализировал направления, которые чаще всего выбирали туристы в 2020 году и создал рейтинг, в который вошли 25 стран.

Итак, первое место получил крупный город Кочин, расположенный в индийском штате Керала. Такие достопримечательности, как Форт-Коччи, музеи и ряд исторических памятников, а также природные объекты, как, например, озеро Вембанад и заводи привлекают значительное число туристов каждый год.





На втором месте оказался Лусон - самый крупный остров Филиппинского архипелага. Приезжих привлекают испанские здания колониального периода, национальные мемориалы и памятники, а также старинный Китайский квартал и разнообразные музеи.





Тройку лидеров замыкает город Порту на северо-западном побережье Португалии с величественными мостами и винодельнями, где производят портвейн.





Далее в списке идет курорт Порту-Сегуру, расположенный на побережье Бразилии. Он построен в старинном стиле и известен своими прекрасными ландшафтами, песчаными пляжами, а также заповедными зонами.





А на пятом месте находится бразильская деревушка Грамаду, настоящим достоянием которой является Парк Кнорр и Лагу-Негру — окруженное хвойными деревьями искусственное озеро.





С полным списком развивающихся туристических направлений можно ознакомиться на сайте Tripadvisor.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие города признаны самыми дорогими для жизни.

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