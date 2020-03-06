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Десять самых безумных соревнований на земле. Часть 1

Погоня за сыром, игра на воздушной гитаре, сумо с детьми... Чего только не придумает бурная человеческая фантазия

сегодня, 15:32
Автор:

• Зинченко Павел

Десять самых безумных соревнований на земле. Часть 1

Нам известно много различных соревнований: спортивных, развлекательных и так далее. Многие из них поражаю своей оригинальностью. Сегодня мы поговорим о десяти видах соревнований из разных уголков мира, которые находятся на грани абсурда. До чего только не додумаются люди, чтобы добавить яркости в свою жизнь!

Конкурс усов и бород

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Растительность на лице обычно является признаком мужественности и силы. Поэтому совсем не удивительно, что нашлись те, кто захотел померятся своей бородой с другими. Ежегодно по всему миру проводятся как национальные чемпионаты, так и международные раунды, где определяют самого эффектного бородача, самого приметного усача. Этим номинации не ограничиваются. 

Сырные гонки

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Куперсхилдская сырная гонка проводится  на холме Купера, вблизи Глостера в Котсуолдсе, Англия. Соревнования проходят в последний понедельник мая в 12 часов по местному времени в рамках праздника Весны. Соперники стартуют с вершины холма: они ожидают, пока по склону пускают головку сыра. Затем все бросаются за ней в погоню, а тот, кто первым добежал до финиша и завладел сыром, получает его же как приз. Что может быть веселее погони за сыром?

Чемпионат по игре на воздушной гитаре

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Уникальная техника игры, сложнейшие партии и рифы - все это имеется в арсенале соревнующихся.  Первый конкурс прошел в 1996 году в Финляндии, а победитель получает электрогитару ручной работы. 

Заклинание червей

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Это интересное мероприятие появилось на територии Англии в 1980 году. Каждый год соревнующиеся собираются вместе, чтобы "заговаривать" червяков. При этом они используют разные методы: крики, топот и хлопки, чтобы выманивать своих жертв из земли. На данный момент рекорд принадлежит девочке, собравшей 567 червяков за 30 минут.

Чемпионат мира по переноске жен

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В этом, на первый взгляд, забавном конкурсе все серьезно: главы семейств преодолевают 253-метровую полосу препятствий вместе со своими женами на плечах. Побеждает как правило тот, у кого самая тощая жена.

О пяти других необычных видах соревнований мы поведаем в следующей части статьи. А поки издание "Комментарии" расскажет о десяти самых гарячих танцовщицах бразильского карнавала.



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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1177600-vozdushnye-gitary-syrnye-gonki-i-zaklinanie-chervej-samye-strannye-sorevnovaniya-v-mire
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