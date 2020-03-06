Десять самых безумных соревнований на земле. Часть 1

Нам известно много различных соревнований: спортивных, развлекательных и так далее. Многие из них поражаю своей оригинальностью. Сегодня мы поговорим о десяти видах соревнований из разных уголков мира, которые находятся на грани абсурда. До чего только не додумаются люди, чтобы добавить яркости в свою жизнь!

Конкурс усов и бород





Растительность на лице обычно является признаком мужественности и силы. Поэтому совсем не удивительно, что нашлись те, кто захотел померятся своей бородой с другими. Ежегодно по всему миру проводятся как национальные чемпионаты, так и международные раунды, где определяют самого эффектного бородача, самого приметного усача. Этим номинации не ограничиваются.

Сырные гонки





Куперсхилдская сырная гонка проводится на холме Купера, вблизи Глостера в Котсуолдсе, Англия. Соревнования проходят в последний понедельник мая в 12 часов по местному времени в рамках праздника Весны. Соперники стартуют с вершины холма: они ожидают, пока по склону пускают головку сыра. Затем все бросаются за ней в погоню, а тот, кто первым добежал до финиша и завладел сыром, получает его же как приз. Что может быть веселее погони за сыром?

Чемпионат по игре на воздушной гитаре





Уникальная техника игры, сложнейшие партии и рифы - все это имеется в арсенале соревнующихся. Первый конкурс прошел в 1996 году в Финляндии, а победитель получает электрогитару ручной работы.

Заклинание червей





Это интересное мероприятие появилось на територии Англии в 1980 году. Каждый год соревнующиеся собираются вместе, чтобы "заговаривать" червяков. При этом они используют разные методы: крики, топот и хлопки, чтобы выманивать своих жертв из земли. На данный момент рекорд принадлежит девочке, собравшей 567 червяков за 30 минут.

Чемпионат мира по переноске жен





В этом, на первый взгляд, забавном конкурсе все серьезно: главы семейств преодолевают 253-метровую полосу препятствий вместе со своими женами на плечах. Побеждает как правило тот, у кого самая тощая жена.

О пяти других необычных видах соревнований мы поведаем в следующей части статьи. А поки издание "Комментарии" расскажет о десяти самых гарячих танцовщицах бразильского карнавала.





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