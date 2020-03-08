Десять самых безумных соревнований на земле. Часть 2

По всему миру проходит множество различных соревнований: спортивных, развлекательных и так далее. Некоторые из них поражаю своей оригинальностью. Сегодня мы мы продолжим говорить о десяти видах соревнований из разных уголков мира, которые находятся на грани абсурда. До чего только не додумаются люди, когда им становится скучно!



Плачущий ребенок сумо





Этот немного жестокий фестиваль проходит вот уже 400 лет. Борцы сумо выносят на ринг двух младенцев. Победителем становится тот, кто первый заплачет. Если определить первого не представляется возможным, то победителем становится тот, который плачет громче.

Борьба на пальцах ног





В отеле Bentley Brook Inn с 1974 года проходит еще один весьма странный английский конкурс. Задача участников проста: по принципу армрестлинга победить оппонента с помощью больших пальцев ног.

Гонки на газонокосилках





Также именно англичане в один прекрасный день решили погонять на газонокосилках. Мотор же есть, сиденье для пилота есть, колеса есть. То почему бы и нет? Вот и гоняют каждый год на мощных и тщательно модифицированных газонокосилках.

Камень, ножницы, бумага





С помощью этой игры в школьные годы решалось множество важных вопросов. Чемпионат по самой известной детской игре уже почти стал официальным видом спорта. На "ринге" есть и профессиональные спортсмены, и рефери и конечно же спонсоры.

Boloencierro





Ежегодно в августе в Испании проходит альтернативное корриде соревнование - Boloencierro ("шар для боулинга" (bolo) и "бег от быков" (encierro)). Безусловно, спорт небезопасный, ведь убегать приходится от 300-килограммового шара, который несётся по улицам города. На фоне этого даже попытка убежать от быков выглядит скорее как лайт версия.

О других странных соревнованиях издание "Комментарии" предлагает узнать из первой части статьи.

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