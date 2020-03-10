Удивительные места на планете, где не работает гравитация

Считается, что на нашей планете все подчиняется закону гравитации. Все знают, что если уронить ручку, то она точно не полетит вверх. Но на планете есть удивительные места, которые поражают посетителей, ведь закон тяготения там работает очень странно.

Водопад наоборот

В Англии есть водопад, который бьет ключом вверх и этим очень привлекает туристов. Дело тут, конечно, не в магии, а в сильном потоке ветра, который уносит воду в обратную сторону.





Дом тайн

На северо-западе США есть мистическое место, которое местные жители стараются обходить стороной. В глубоком лесу стоит покосившаяся избушка, а в ней действует сферическое силовое поле. Посетители могут наклоняться под разными углами и при этом не терять равновесия, а брошенные на пол объекты катятся в сторону возвышенностей.





Гора Арагац

Это место облюбовано туристами всего мира. Остановившись у пригорка, можно с удивлением наблюдать, как транспортное средство с выключенным мотором двигается вверх по склону.





Плотина Гувера

Это уникальное сооружение высотой 221 м привлекает внимание своей мистикой. А почему так? Здесь все нетяжелые вещи и вода выталкиваются вверх. Если вы попробуете с моста плотины вылить жидкость, она мгновенно улетит в небо. То же будет и с легкими предметами.





Золотой валун

На протяжении 2500 лет валун неподвижно стоит на краю горы, и казалось бы, давным-давно должен был скатиться вниз. Но этого до сих пор не произошло, камень не поддается ни сильному ветру, ни другим природным катаклизмам. Согласно легенды, валун удерживает волос самого Будды и сдвинуть его с места может только женщина, поэтому представительницам прекрасной стати к святини близко подходить не разрешается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что определены лучшиетуристические направления 2020 года.



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