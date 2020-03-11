Пять уникальных мест для настоящего мужского отпуска

Мужчины любят риск. Чтобы нервы были на пределе, а стопроцентной уверенности в удачном завершении приключения нет. Это необходимо, чтобы потом хвастаться своей удалью перед друзьями в баре. Если появилось желание как следует пощекотать себе нервы, мы расскажем тебе, куда следует отправиться для удовлетворения этой желания.

Прыжки в кратер вулкана





В кратере одного из чилийских вулканов организовали развлечения для людей со стальными нервами. Ну или отчаянных фаталистов. Шесть дней прыжков с вертолета практически над лавой обойдутся приблизительно в десять тысяч долларов.

Зорбинг (спуск с горы внутри шара)





Жители Новой Зеландии придумали экстремальный аттракцион – человек спускается по склону внутри прозрачного шара, который называется зобр. Он изготовлен из полиуретана. Идея получилась удачной и распространилась по миру, хотя с катанием по холмам Новой Зеландии мало что сможет сравниться.

Прогулки по небоскребу





Для тех, кто предпочитает отдыхать в городе, в Торонто (Канада) проводят экскурсии на верхушке CN Tower. Это здание, высотой в 553 метра было самым высоким в мире до 2007 года. Пройтись по открытой платформе на высоте 150 метров страшно даже если учесть наявность страховки.

Гребля по горным рекам





Водопады Игуасу на границе Бразилии и Аргентины в два раза выше знаменитого Ниагарского водопада. Всего за 15 долларов тебя прокатят чуть ли под самой массой грохочущей воды. Это весьма рискованное предприятие, но память останется на всю жизнь.

Аквариум с крокодилами





Отпуск в дикой Австралии уже сам по себе является еще тем экстримом. Но и в городах этой страны каждый желающий также сможет пощекотать себе нервы. В Дарвине за 150 долларов можно поплавать в "Пещере смерти" в компании пятиметровых рептилий. Правда, от слишком близкого знакомства с ними тебя спасет перегородка, которая хрупкая только с виду.

Теперь ты знаешь, где можно пощекотать нервы во время отпуска. Также издание "Комментарии" расскажет, какую фототехнику следует взять с собой в путешествие.

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